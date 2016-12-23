Ставрополь, 23 декабря, 2016, 14:52 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин предпочел бы, чтобы журналисты не употребляли всуе ислам рядом с террором. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос журналиста издания «Кавказ сегодня» из города Пятигорска (Ставропольский край).

Представитель издания сообщила, что сейчас мировое сообщество борется с террором и в первую очередь с организацией, которая сама себя именует «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Многие в России повторяют такое название. Но террор не имеет никакого отношения ни к исламу, ни тем более к государственности», — подчеркнула журналист.

Она спросила, не считает ли нужным президент запретить такую формулировку в прессе.

«Вам можно что-нибудь запретить? Мне кажется, что это просто абсолютно бесперспективно», — сказал президент.

«Хотя я бы предпочитал, чтобы действительно всуе не употребляли «ислам» рядом с «террором». Здесь Вы правы», — добавил глава государства.