Симферополь, 23 декабря, 2016, 14:51 — ИА Регнум. «Черноморнефтегаз» закончил работы по подключению Крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам РФ. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В ближайшие 2−3 дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым», — сказал Путин.

Он отметил, что благодаря российскому газу с материка, Крым сможет запустить две строящиеся сейчас электростанции, которые дадут полуострову дополнительные энергетические мощности.

Как сообщало ИА REGNUM, ЗАО «Трест «Севзапэнергомонтаж» (трест СЗЭМ) строит в Крыму две ТЭС (суммарная мощность — 940 МВт). Трест СЗЭМ должен ввести в эксплуатацию по одному энергоблоку на новых Симферопольской и Севастопольской ТЭС в сентябре 2017 года и по второму — в марте 2018 года. Строительство этих ТЭС предусмотрено Федеральной целевой программой по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Кроме того, для обеспечения электроэнергией полуострова планируется строительство ТЭС на Тамани (Краснодарский край).

Керчь (восточный Крым) подключили к магистральному газопроводу Кубань-Крым ещё в середине октября 2016 года.

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