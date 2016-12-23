Ярославль, 23 декабря, 2016, 14:51 — ИА Регнум. 23 декабря 2016 года, Ярославская областная дума приняла поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Внесенный губернатором проект изначально предполагал многократный рост штрафов за нарушения правил благоустрйоства для юридических лиц. Однако в итоге закон был принят с поправками, на которых настаивало бизнес-сообщество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

Альфир Бакиров

Речь идет о штрафах за нарушение требований к внешнему виду фасадов и ограждений зданий, за исключением жилых домов, а также введение новых составов административных правонарушений в сфере благоустройства.

«То, что эта тема важна, не отрицают и бизнесмены, и простые люди, и депутаты. По всем 4 направлениям от фасадов домов до благоустройства решения приняты подавляющим большинством голосов. Изначально речь шла об увеличении штрафов почти в 8 раз. Но мы за другой принцип, за неотвратимость наказания. Сначала это должно быть предупреждение, потом небольшой штраф 5−10 тыс рублей, чтобы нарушитель понимал, что с него все равно спросят. Изначально власти нас не слышали, но на профильном комитете удалось убедить коллег, и вот теперь Дума проголосовала. Максимальный штраф будет таким же, как в Ульяновской области — это 100 тыс рублей. Изначально речь шла о 150 и 250 тысяч. Я объяснял: коллеги, за каждым предпринимателем будет закреплена территория, у аптеки, магазина 10 метров, плюс 5 метров до бордюра или дороги. Приходит любой чиновник и начинает диктовать, где у тебя, что должно быть в рамках благоустройства, а потом, если не выполнил, накладывается штраф в 150 тысяч. Такого не должно быть. А ведь есть принцип провозглашенный Президентом, что все проверки бизнеса с 2017 года только с согласия Генеральной прокуратуры. Получается, мы его нарушаем? Утрированно: вот у тебя окурок валяется, получи предписание и получи штраф 150 тысяч и 50 тысяч на должностное лицо, итого 200 тысяч. Разве от этого станет лучше? Вопрос в неотвратимости наказаний. Сначала предписание, потом, если оно не выполнено, то первый штраф, а потом второй. И там варьируется. Для физлиц 5−10 тыс рублей, для индивидуальных предпринимателей — 30 тыс рублей и для юридических лиц — 50 и 100 тысяч. Депутаты и врио губернатора Дмитрий Миронов нас услышали, за что я им очень благодарен», — прокомментировал принятые Думой решения корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.