Москва, 23 декабря, 2016, 14:49 — ИА Регнум. России необходимо создавать собственное национальное рейтинговое агентство, которое будет пользоваться признанием делового сообщества. Об этом президент РФ Владимир Путин завил в ходе традиционной пресс-конференции 23 декабря 2016 года, отвечая на вопрос журналиста из Уфы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе пресс-конференции главный редактор газеты «За суверенитет России» Марк Сагадатов спросил: «Наша экономика, промышленность, министерства и ведомства часто руководствуются постановлениями международных организаций, управляются зарубежными консалтинговым компаниями. Даже на оборонных предприятиях аудиторские проверки проводят иностранные консалтинговые компании. Не пора ли и в этой области произвести импортозамещение, самим решать в каком направлении нам развиваться, что нам делать?».

«Что касается экономической независимости, то я уже много об этом говорил, и это касается не только импортозамещения. Это касается независимости нашей финансовой системы, это касается пластика, межбанковских расчётов. Много составляющих, которые мы считали незыблемыми, выведенными за рамки возможных политических разногласий. Оказалось, что это не так. Нас попросту надули. Когда появилась необходимость оказать политическое давление, сразу начали использовать экономические рычаги. Мы должны это иметь ввиду, особенно в оборонной сфере», — заявил Путин.

«Что касается консалтинга и всяких рейтинговых агентств, что не менее важно, то и здесь мы должны подумать. Это не простой вопрос. Мы совершенно точно должны создавать свое национальное рейтинговое агентство, развивать свой консалтинг. Вопрос только в том, что эти структуры должны быть абсолютно прозрачными и пользоваться абсолютным признанием делового сообщества», — уверен президент РФ.

«Иначе, если мы устраним всех наших партнеров с рынка, а своих аналогичных, пользующихся признанием рынка, международного бизнеса, не создадим, то сам бизнес понесет определённый ущерб, — отметил Путин. — Потому что все, что будут выдавать на гора наши отечественные компании, если они не будут признаны, не будет учитываться возможными инвесторами».

«А это уже плохая история, потому что может ограничить приток инвестиций. Причем не только иностранных, но и наших собственных. Но повышать суверенитет с этой сфере безусловно нужно», — подытожил президент РФ.