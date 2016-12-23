Салехард, 23 декабря, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Практика Минфина России по выравниванию доходов между регионами является правильной. Об этом на пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отвечая на вопрос журналистки с Ямала, он отметил, что все регионы страны вправе рассчитывать на доходы от нефти и газа. В то же время он отметил, что нужно поощрять регионы к увеличению собственных доходных источников. «Мы стараемся и будем продолжать это делать», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин сегодня, 23 декабря, проводит ежегодную пресс-конференцию. На неё аккредитовались порядка 1500 журналистов. Ранее встреча с представителями СМИ была назначена на 22 декабря, но из-за убийства в Турции российского дипломата её перенесли.