Москва, 23 декабря, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Проблема демократия в США в архаичности избирательной системы. Двухступенчатые выборы, не прямым тайным голосованием — сначала выбирают выборщиков, а потом выборщики выбирают главу государства, заявил сегодня, 23 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

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«Это настроено таким образом, что за частью штатов сохраняются преференции. Почему так сделано, надо спросить у американских законодателей. Но это дело американского народа, а не наше дело», — сказал Путин.

«Демократическая партия США, беззастенчиво используя административный ресурс, позабыла первоначальный смысл своего названия. Призывы не подчиняться решению избирателей, не подчиняться выборщикам — это плохо. Но рассчитываю, что когда все выборные страсти улягутся, Америка — великая страна, она сделает необходимые выводы и будет иметь это ввиду в следующей предвыборной кампании», — считает президент.