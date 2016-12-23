Москва, 23 декабря, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Вопрос энергетической независимости и самодостаточности остается самым главным для Калининградской области, и этот вопрос будет успешно решен. Как сообщает ИА REGNUM, об этом в ходе своей большой пресс-конференции заявил 23 декабря президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента ГТРК «Калининград» Николая Долгачева.

Kremlin.ru Пресс-конференция Владимира Путина. 23 декабря 2016

Глава государства отметил, что этот вопрос прямо завязан на отношения России с Европейским союзом. «В ЕС принято решение о том, что страны Прибалтики должны войти в их энергетическое кольцо, что создает для нас проблемы с энергоснабжением Калининграда», — сказал Владимир Путин.

«Это требует от нас дополнительных финансовых ресурсов для того, чтобы выстроить новое кольцо и включить Калининград в это кольцо», — признал президент.

«Честно говоря, не понимаю, зачем это делается, — удивился Путин, имея в виду решение Евросоюза. — И так никаких проблем нет в энергоснабжении стран Прибалтики, всё работает хорошо. Нам наши европейские партнеры все время говорят, что надо сближаться, а здесь, наоборот, без всяких видимых причин разрывают отношения, в данном случае в очень чувствительной и важной энергетической сфере. Но мы решим проблему устойчивого и независимого энергоснабжения Калининграда», — заверил Владимир Путин.

В связи с этим он напомнил о том, что планируются поставки в Калининградскую область сжиженного природного газа, строительство соответствующих электростанций, а также не исключено использование малых атомных электростанций, которые уже используются в северных регионах России.

Второй вопрос, по мнению президента, — это дорожное строительство и вообще инфраструктура Калининградской области. «Самое главное, что мы должны обеспечить, это безусловное использование возможностей Калининграда, выдвинутого максимально близко к нашим европейским партнерам», — отметил Путин.

Он напомнил, что в недавнем прошлом Калининградская область имела преференции — действовал режим свободной экономической зоны. А сейчас на замену этим льготам пришла поддержка федерального бюджета.

«Нужно всё это синхронизировать, чтобы Калининград развивался на естественной базе, не подрывая промышленное производство и решение социальных вопросов», — подытожил Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство завода СПГ в Выборгском районе Ленобласти ведется с целью обеспечения автономной газификации потребителей Калининградского региона к 2018 году. В состав комплекса войдут более 40 сооружений, расчетная ежегодная мощность предприятия составит более 1,5 млн тонн.