Москва, 23 декабря, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Россия активно работает в сфере развития альтернативной энергетики, однако на сегодняшний день это «дороге удовольствие», заявил на пресс-конференции в Москве президент страны Владимир Путин, отвечая на вопрос о перспективах развития угольной отрасли.

Kremlin.ru Владимр Путин. 23 декабря 2016

«Еврокомиссия приняла решение снизить субсидии альтернативной энергетике, потому что это очень дорого. Сегодня, безусловно, нужно совершенствовать эти технологии, но это довольно дорогое удовольствие, и альтернативные источники энергии совершенно точно проигрывают традиционным видам топлива», — сказал глава государства.

«В мире угля используется сейчас больше, чем газа. То есть уголь продолжает быть важнейшей составляющей мировой энергетики. Вопрос в том, чтобы делать эту составляющую экологичней, использовать новые технологии. Я знаю, что Кузбасс идет по этому пути, и если мы продолжим это движение, то шахтеров в Кузбассе и других регионах ждет хорошее перспективное будущее и хорошая загрузка».