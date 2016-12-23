Москва, 23 декабря, 2016, 14:22 — ИА Регнум.

Президент России Владимир Путин призвал прекратить спекуляции вокруг трагедии с самолетом президента Польши Леха Качиньского, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин. 23 декабря 2016

«Действительно, Следственный комитет проводит расследование, и до тех пор пока оно не закончено, остатки самолета им нужны», — сказал он.

«По сути надо прекратить всяческие спекуляции на этот счет», — заявил Путин в ходе пресс-конференции.

«Я читал переговоры пилота… Когда вошедший в кабину пилота человек — есть конкретная фамилия — требует посадки, пилот отвечает: «Не могу, садиться нельзя». На что вошедший в кабину человек из окружения президента говорит: «Я не могу это доложить начальнику, давай, делай чего хочешь, садись». Все же ясно, но чего спекулировать!» — указал Путин.

«Трагедия произошла страшная, мы сделали все, чтобы расследовать это, но не надо использовать это для нагнетания межгосударственных отношений», — отметил глава государства. «Там и так все понятно, если непонятно, пусть следственные органы разбираются», — полагает Путин.

Авиакатастрофа под Смоленском произошла 10 апреля 2010 года: в разбившемся самолете Ту-154 президента Польши Леха Качиньского погибли 96 человек.