Москва, 23 декабря, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Уровень налоговой нагрузки на граждан в России является одним из самых низких в мире. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владиммир Путин. 23 декабря 2016

«Налоги на граждан, они складываются из трех составляющих: НДФЛ, налог на транспортные средства и налог на имущество. Вот три составляющие. Они остаются у нас наиболее низкими в мире вообще», — заявил Путин.

Президент напомнил, что НДФЛ составляет в России 13%. «Когда мы в 2001 году вводили эту плоскую шкалу, было очень много сомнений, и у меня тоже было сомнений. Я боялся, как бы бюджет не потерял доходы, потому что те, кто зарабатывает больше, должны будут платить меньше, будет ли обеспечена социальная справедливость и так далее», — отметил он.

Тем не менее «после введения плоской шкалы 13% на доходы физлиц, сборы налога увеличились в 7 раз», указал глава государства, добавив, что «вот эти средства, которые поступают в казну, затем распределяются в казну на решение социальных задач».

При этом Путин допустил возможность перехода к дифференцированному налогу на доходы физлиц. «Может быть это когда-нибудь и будет сделано, но сейчас считаю нецелесообразным», — заявил он.

«Потому что как только мы начнем это делать, после первого шага будет второй, третий, пятый — мы там запутаемся в этой дифференциации и в конце концов всё это приведет к уклонению от уплаты налогов, и доходы в бюджет сократятся», — объяснил президент.

Что же касается социальной справедливости, то она может быть достигнута и другими средствами, считает Путин. «Как? Такие решения уже приняты. Имеется в виду, допустим, увеличение налога на дорогие транспортные средства. Это уже сделано, можно настраивать эту систему. Увеличение налога на дорогую недвижимость. Это тоже сделано, можно тоже здесь настраивать. И так далее», — заявил президент.