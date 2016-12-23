Москва, 23 декабря, 2016, 14:08 — ИА Регнум. О задачах Общественно-делового совета по направлению «Моногорода» Дмитрий Исламов побеседовал с корреспондентом ИА REGNUM.

Фото предоставлено Дмитрием Исламовым Дмитрий Исламов

ИА REGNUM : В чем состоят задачи Общественно-делового совета по направлению «Моногорода»?

Работа над проблемами моногородов идет давно, она началась с поручения Президента РФ после событий в Пикалево в 2009 году. Тогда было принято решение по поддержке моногородов.

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С 2009 года сделано уже достаточно много. Создана Рабочая группа по моногородам при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, которую возглавила заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева. Создан «Фонд развития моногородов» для поддержки инвестиционных проектов и создания инфраструктурных инженерных объектов, необходимых для их реализации, и уже есть результаты его работы. Команды, управляющие проектами развития моногородов, проходят обучение в Сколково и РАНХиГС, к концу текущего года будет обучено уже 93 команды.

Кроме того, 9 территорий уже получили статус территорий опережающего развития (ТОР). Это значит, что для инвесторов действует особый, льготный режим, предполагающий снижение страховых взносов во внебюджетные фонды с 30% до 7,6%, снижение ставки налога на прибыль, а решениями региональных и муниципальных властей могут быть обнулены ставки земельного налога и налога на имущество организаций.

Кроме того, в ноябре президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт программы «Комплексное развитие моногородов».

И сейчас задача состоит уже не только в создании инфраструктурных объектов для инвестиционных проектов, она стала гораздо шире. Она состоит и в развитии городской среды — жители моногородов должны не просто получить рабочие места, необходимо чтобы им было комфортно жить и трудиться в своих городах, чтобы тех, кто приезжает извне тоже привлекала городская среда. Для этого была разработана и реализуется программа «Пять шагов благоустройства повседневности», которая предполагает обустройство общих зон отдыха, спортивных объектов, зон питания, мест отдыха молодежи, заброшенных территорий бывших промышленных предприятий. Кроме того, для развития моногородов будут координироваться меры поддержки, запланированные в рамках приоритетных проектов в таких областях, как здравоохранение, образование, безопасные и качественные дороги, качественные услуги ЖКХ и создание комфортной городской среды, поддержка малого бизнеса.

Программа «Комплексное развитие моногородов» ставит очень амбициозные задачи. Например, до 2018 года 18 моногородов должны быть избавлены от статуса «моно» и все 319 моногородов должны выполнить задачи по реализации программы «Пять шагов благоустройства повседневности».

По итогам реализации программы будет создано 230 тысяч новых рабочих мест, не связанных с градообразующими предприятиями, 100 территорий из 319 моногородов получат статус ТОР. Для этого необходимо обучить команды моногородов, разработать реальные программы развития с реальными проектами и реальными инвесторами. Благодаря приоритетной программе «Комплексное развитие моногородов» у монопрофильных муниципальных образований в итоге очень много возможностей, гораздо больше, чем у других городов России. Моногорода имеют реальную возможность стать магнитом для привлечения инвестиций.

Все эти задачи будут решаться по проектному принципу. И для каждого города сейчас назначается линейный менеджер проектного офиса Фонда развития моногородов, который будет заниматься всеми вопросами, требующими решения для развития моногородов, закрепленных за ним.

Руководит реализацией приоритетного направления «Моногорода» проектный комитет, который возглавляет Первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов.

Учитывая достигнутые результаты и утвержденные планы, основной задачей Общественно-делового совета направлению «Моногорода» является выработка рекомендаций и предложений для скорейшего решения проблем монозависимых территорий. Совет будет оценивать риски и дополнительные возможности в ходе реализации программы «Комплексное развитие моногородов», давать им свою оценку.

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ИА REGNUM : В чем будет состоять законодательная нагрузка Общественно-делового и Экспертного советов?

Общественно-деловой Совет по направлению «Моногорода» уже создан. В его состав вошли Председатель попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства в части регулирования «Опора России» Сергей Борисов, заместитель Председателя Федерации Независимых Профсоюзов России Нина Кузьмина, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Владимир Мау, заместитель генерального директора компании IBS Татьяна Попова, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Михаил Прядильников, президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

Мне, как представителю Кемеровской области, региона с самой высокой концентрацией монопрофильных муниципальных образований, более чем близка и понятна эта проблема. В том числе и по этой причине мне доверили столь ответственную задачу — возглавить деятельность Совета.

И первая работа для нас — информационная. Надо рассказать обществу о работе Программы «Комплексное развитие моногородов». Задача — донести до каждого мэра и до каждого инвестора, что это за программа, для чего она нужна, рассказать о том, что каждый моногород может принять в ней участие.

Возникает еще одна проблема — необходимо подготовить специалистов, которые смогут принимать участие, готовить документы для участия в конкурсах и торгах в рамках Программы, например, в конкурсах Минстроя для реализации программы «Пять шагов благоустройства повседневности». Ведь в этом случае 70% денег выделяются на благоустройство дворов, 30% — на общественные объекты, такие, как условные «Центральный парк», «Молодежный центр», и тому подобные. Любой город хочет войти в такую программу, но для моногородов — условия льготные.

Кроме того, Минстрой проведет обучение специалистов из моногородов, которые будут готовить эту документацию. Необходимо также выработать единую концепцию подхода к выборам объектов благоустройства. Начальство моногорода может выбрать одни объекты, но жители возмутятся, потому что рассчитывали на другое. То есть, необходимо общественное обсуждение, рейтинг, принятие решений вместе с жителями моногородов. Это все — обратная связь с населением, с горожанами. Только проведя эту работу, мы сможем понять их реальные нужды, и не только в части благоустройства городской среды — речь идет и о «скорой помощи», и о модернизации «входных групп» в поликлиниках, о ремонте дорог. Какую выбрать дорогу? Каждый захочет, чтоб была отремонтирована именно «его дорога», по которой ездит именно он. Но может так получиться, что три человека будут довольны ремонтом дороги, а 70 человек — недовольны, потому что отремонтировали, с их точки зрения, не ту дорогу. Это все очень важно, и очень тонко, и крайне важна «обратная связь».

Задача Общественно-делового совета состоит именно в том, чтобы создать атмосферу, которая позволила бы совершать по-настоящему важные шаги в рамках реализации Программы «Комплексное развитие моногородов» — обеспечивать открытость, прозрачность и ясность решений.

Кроме того, в настоящий момент идет формирование Экспертного Совета по развитию монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации при Комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы РФ. Его основные цели и задачи сейчас определяются, но, безусловно, одним из важнейших направлений будет совершенствование законодательной базы для развития моногородов.

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