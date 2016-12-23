Москва, 23 декабря, 2016, 14:06 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Нормандский формат не демонстрирует такой сверхэффективности. Остается только сожалеть, что он работает так вяло, но другого пока нет, заявил сегодня, 23 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Работа в этом формате должна быть продолжена. Если мы утратим этот инструмент, то ситуация будет деградировать и довольно быстро. Этого бы не хотелось», — сказал Путин.