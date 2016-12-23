Москва, 23 декабря, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В отношении 28 российских спортсменов, выступавших на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, открыты дисциплинарные дела. Такое решение принял Международный олимпийский комитет, сообщает «Р-Спорт».

Kremlin.ru Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Сочи

Участники Олимпиады в Сочи подлежат дисциплинарным процедурам после того, как 9 декабря был опубликован доклад независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. В докладе говорилось, что более 1 тыс. спортсменов из России были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили от этого выгоду в ходе разных состязаний в 30 спортивных дисциплинах.

МОК отмечает, что по причинам юридического свойства не может более подробно раскрыть информацию об указанных случаях, однако это произойдет в установленном порядке. Всего комиссия Макларена изучила 95 допинг-проб российских спортсменов, которые предоставил МОК. В 28 случаях были обнаружены признаки манипуляций, теперь пробы отправлены на повторную проверку.

В МОК подчеркнули, что пробы 28 олимпийцев положительными не являются. Вместе с тем, как указано, «манипулирование с пробами может быть нарушением антидопинговых правил и мер ответственности».