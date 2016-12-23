Москва, 23 декабря, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил серьезность проблемы закредитованности регионов, государство намерено продолжить путь на перевод регионов с дорогих банковских кредитов на более дешевые государственные, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин. 23 декабря 2016

«В текущем году 380 с небольшим миллиардов рублей было направлено на то, чтобы перекредитовать эти регионы: забрать у них долги из коммерческих банков и перекредитовать на правительственные кредиты — кредиты Минфина, которые выдаются на длительный срок под 1 процент — такой символический процент годовых», — отметил Путин.

По словам Путина, эта работа будет продолжена дальше, в 2017 году на эти цели необходимые ресурсы предусмотрены федеральным бюджетом.

«В целом, все-таки, это проблема серьезная. В целом задолженность регионов — свыше 2 трлн рублей, хотя правительство предпринимает необходимые шаги, чтобы решить эту проблему», — заверил глава государства.