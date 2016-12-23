Москва, 23 декабря, 2016, 13:44 — ИА Регнум. В федеральном бюджете на 2017 год заложены все средства на индексацию пенсий и пособий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин. 23 декабря 2016

«В следующем году у нас уже заложены все необходимые средства, чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсии для пенсионеров по старости на инфляцию 2016 года, то есть мы вернемся к исполнению действующего закона», — сказал президент.

«И, по-моему, с 1 апреля будут проиндексированы социальные выплаты», — добавил глава государства.