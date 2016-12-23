Омск, 23 декабря, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Секретарем Омского регионального отделения «Единой России» стал первый заместитель главы Омского муниципального района Юрий Тетянников.

Omsk.er.ru Юрий Тетянников

Как передает корреспондент ИА REGNUM, это решение было принято сегодня, 23 декабря, в ходе региональной отчетно-выборной конференции. Также на мероприятии подвели итоги работы реготделения «ЕР», контрольно-ревизионной комиссии, избрали состав регионального политсовета и контрольно-ревизионной комиссии. В пресс-службе омского отделения «ЕР» ИА REGNUM сообщили, что делегаты конференции поддержали кандидатуру Тетянникова по итогам голосования «с большим отрывом».

В обновленный состав регионального политического совета вошли 75 членов партии, 15 членов контрольно-ревизионной комиссии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 2007 года секретарем политсовета Омского реготделения партии «Единая Россия» являлся Александр Артемов. В 2016 году он стал депутатом Законодательного собрания Омской области. Является заместителем председателя областного парламента.

Справка: Юрий Тетянников родился 27 февраля 1964 года в Омске. В 1986 году окончил Омский политехнический институт, в 2004 году — институт права и экономики. С апреля 2009 года является первым заместителем главы Омского района Омской области.