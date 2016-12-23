Москва, 23 декабря, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что неизвестно, какие именно хакеры устроили кибератаки на США, а проигравшая на президентских выборах сторона ищет себе оправдания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин. 23 декабря 2016

По его словам, дело не в том, кто стоит за кибератаками, а в том, что хакеры показали людям правду. «Проигравшая сторона всегда ищет причины на стороне. Лучше бы в себе искали проблемы», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп уже сказал о том, что эти хакеры могли находиться и не в России.

«Но главное — суть вскрытой информации. Хакеры показали манипуляцию общественным мнением со стороны демократической партии, после чего руководитель национального комитета демократической партии подала в отставку. Значит, обнародованная информация была правдивой», — пояснил Путин.

После президентских выборов 8 ноября Хиллари Клинтон и еще действующий президент США Барак Обама признали победу Трампа на выборах. Однако заявили, что якобы российские хакеры совершали кибератаки с целью повлиять на ход выборов в США.

По данным ЦРУ, Россия вмешалась в президентские выборы в Америке отчасти для того, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу. 17 декабря ФБР и директор Национальной разведки США согласились с выводами ЦРУ.

Россия эти обвинения отвергает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США прекратить раскручивать эту тему или предоставить доказательства. Сам Трамп называл заявления о помощи со стороны РФ «смехотворными».