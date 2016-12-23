Москва, 23 декабря, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Политика импортозамещения, несмотря на все трудности, с которыми столкнулась российская экономика, уже принесла значительные результаты — по промышленности в целом закупки по импорту сократились уже на 10%, — и в дальнейшем позволит добиться прорыва в высокотехнологичных отраслях. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Проблемы всегда есть и всегда будут. Но мы точно победим. И сомнения быть не может», — заявил Путин.

Основание для таких утверждений дает тот факт, что уже сейчас политика импортозамещения принесла наглядные плоды, указал президент: «Скажем, по линии промышленности у нас закупки по импорту сократились на 10% — это было 49% с чем-то, сейчас 39%. Это очень серьёзная вещь».

Очень серьёзные шаги сделаны в сфере импортозамещения по целому ряду отраслей, констатировал Путин. «Фармацевтическая промышленность, химическая промышленность, лёгкая промышленность. Это тяжёлое машиностроение. Дорожная техника — она почти 100% уже чисто российская», — заявил президент.

«У нас реально серьёзные изменения пошли в этом отношении. Я уж не говорю про оборонку. Серьёзные внутренние структурные изменения. Особенно в этой сфере чрезвычайно важно достичь технологической независимости», — добавил он.

Не обошел стороной глава государства и процессы импортозамещения в сельском хозяйстве. «Мы говорили о росте инфляции в прошлом году. В этом году с ростом сельхозпроизводства инфляция — в силу ряда других обстоятельств, но тем не менее и в силу этого обстоятельства (импортозамещения и роста отечественного производства — прим. ИА REGNUM ) тоже стала значительно ниже», — констатировал президент.

«Поэтому у меня сомнений нет, что мы добьёмся нашего результата», — подчеркнул он.

Резюмируя вышесказанное, Путин отметил, что политику импортозамещения ни в коем случае не следует интерпретировать, как попытку изолироваться от мировой экономики. «Мы не собираемся изолироваться. Российская экономика, безусловно, если она хочет развиваться, — а она хочет развиваться и будет развиваться на высокотехнологичном направлении, — должна быть частью мировой. Так и будет. Но там, где у нас возможно восстановление, либо совершенно новые шаги в нашей компетенции, особенно в высокотехнологичной (отрасли) — мы обязательно будем по этому пути идти и, уверен, добьёмся хорошего нужного нам результата», — заявил президент.