Анадырь, 23 декабря, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Вертолет Ми-8 из-за технических проблем совершил экстренную посадку на территории Чукотки. Об этом, как передает RT, сообщает МЧС России по Чукотскому автономному округу.

U.S. Air Force Вертолёт Ми-8

«Вертолет Ми-8 выполнял полет по маршруту село Омолон — село Кепервеем Билибинского района и совершил вынужденную посадку, — заявили в ведомстве. — Предварительная причина — падение давления в гидравлической системе».

По некоторым данным, на борту воздушного судна находились шесть человек. В результате инцидента никто не пострадал.

В скором времени пассажиров вертолета эвакуируют.