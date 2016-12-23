Москва, 23 декабря, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России проверит обвинения американской стороны в адрес израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries, касающиеся подкупа государственных чиновников в ряде стран, включая РФ. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минздрава Олег Салагай.

Picserver.org Коррупция

По его словам, в связи с тем, что в СМИ появилась информация Минюста США о действиях компании Teva, глава Минздрава России Вероника Скворцова дала поручение обратиться в Генеральную прокуратуру. Она просит ведомство «выяснить необходимые подробности по каналам международно-правового сотрудничества». Салагай добавил, что со своей стороны Министерство здравоохранения РФ готово оказать любое содействие, которое потребуется для выполнения соответствующих процедур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Teva Pharmaceutical Industries и ее дочернее предприятие в России Teva Russia согласились выплатить властям США сумму около $520 млн, чтобы урегулировать претензии, связанные с подкупом российских, украинских и мексиканских чиновников. Такое заявление сделал Минюст США, уточнив, что компании обвиняются в нарушении американского закона об иностранной коррупции.