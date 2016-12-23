Москва, 23 декабря, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин допустил возможность досрочных выборов президента, однако отметил их нецелесообразность, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Возможно, но не целесообразно», — ответил Путин на вопрос представителя Wall Street Journal в ходе пресс-конференции. Журналист спросил, возможно ли проведение досрочных президентских выборов в России.

Выборы президента России намечены на 2018 год.