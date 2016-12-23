Москва, 23 декабря, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Об основных макроэкономических показателях развития страны рассказал сегодня, 23 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, которая началась несколько минут назад в Центре международной торговли в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства сообщил, что снижение ВВП в этом году составит 0,5−0,6% и привел показатели 2015 г., когда ВВП снизился на 3,7%. Путин отметил, что в ноябре был отмечен рост ВВП, он произошел за счет подъема производства в отраслях реального сектора экономики — тяжелом машиностроении, транспортном машиностроении, химической, легкой и перерабатывающей промышленностях. Он особо выделил сельское хозяйство, где рост по итогам года составил 4,1%.

В 2016 г. зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции, рассказал президент. Если в 2011 г. он составил 6.1%, то в текущем — 5,5%.

Дефицит бюджета по итогам года ожидается в размере 3,7%. По мнению Путина, это — «абсолютно приемлемая величина». Он подчеркнул, что сохранен положительный баланс внешней торговли, не тронуты средства Фонда национального благосостояния, резервы правительства 100 млрд долларов, золотовалютные резервы Центрального банка также увеличились. «Все это, — резюмировал глава государства, — хорошая подушка безопасности». Среди положительных моментов состояния экономики он также выделил рост загрузки транспорта, что объяснил «оживлением промышленности», снижение оттока капитала, который в 2014 году превышал 500 млрд долларов, в 2015-м равнялся 57 млрд долларов, а в текущем году составил всего 16 млрд долларов.

Президент отметил снижение реальных доходов населения, потребительского спроса, инвестиций. Однако, подчеркнул Путин, за последние месяцы выросла зарплата в реальном секторе экономики.

Президент также сообщил о положительной динамике в демографии. Сохранился естественный прирост населения, отмечено снижение рождаемости и смертности.