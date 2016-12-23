Москва, 23 декабря, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Российскую делегацию в ПАСЕ может возглавить вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В настоящий момент идет обсуждение кандидатуры Петра Олеговича Толстого на пост главы делегации РФ в ПАСЕ», — сказал Володин журналистам.

Duma.gov.ru Пётр Толстой

Предполагается, что в состав делегации в ПАСЕ от «Единой России» войдут также Вячеслав Никонов, Светлана Журова, Вячеслав Фетисов, Ильдар Гильмутдинов, Евгений Ревенко, Елена Ямпольская, Сергей Железняк, Алена Аршинова, Отарий Аршба и Александр Сидякин, от КПРФ Иван Мельников и Леонид Калашников, от ЛДПР — Игорь Лебедев, Леонид Слуцкий и Ярослав Нилов, от «Справедливой России» — Анатолий Аксаков и Александр Бурков.

Читайте также: «Делегация в ПАСЕ сформируется вместе с решением об участии в сессии»

Ранее делегацию России в ПАСЕ возглавлял спикер Госдумы, до этого — глава комитета нижней палаты парламента по международным делам.