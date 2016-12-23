Магнитогорск, Челябинская область, 23 декабря, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Магнитогорске на металлургическом комбинате произошло возгорание. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Челябинской области.

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«23 декабря поступило сообщение о пожаре по рангу «Пожар №2» по адресу: г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, ОАО «ММК», коксохимическое производство, — говорится в сообщении. — Горит транспортерная лента и уголь в наклонной галереи (от — 1 до 32) между углеподготовительным цехом и коксовой батареей №8 коксохимического производства».

При этом в сообщении ведомства отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время на месте пожара работают специальные службы.