В Магнитогорске произошел пожар на металлургическом комбинате
Магнитогорск, Челябинская область, 23 декабря, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Магнитогорске на металлургическом комбинате произошло возгорание. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Челябинской области.
Pixabay.com
Пламя
«23 декабря поступило сообщение о пожаре по рангу «Пожар №2» по адресу: г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, ОАО «ММК», коксохимическое производство, — говорится в сообщении. — Горит транспортерная лента и уголь в наклонной галереи (от — 1 до 32) между углеподготовительным цехом и коксовой батареей №8 коксохимического производства».
При этом в сообщении ведомства отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.
В настоящее время на месте пожара работают специальные службы.