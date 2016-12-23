Новосибирск, 23 декабря, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 23 декабря, состоялась XXXII конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе реготделения, в подведении итогов партийной работы приняли участие более 200 делегатов и приглашенных гостей.

Novosibirsk.er.ru Валерий Ильенко

Секретарь новосибирского отделения партии Валерий Ильенко рассказал об итогах политического сезона 2016 года и приоритетных задачах на 2017 год. Он напомнил о курсе партии на обновление и поиске новых лиц, прошедшей выборной кампании в Госдуму, работе мониторинговых групп по четырем федеральным законам и региональной общественной приемной. Ильенко обозначил на будущий год семь приоритетных задач, в числе которых работа по привлечению сторонников партии, организация взаимодействия депутатских объединений всех уровней и фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании области, депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации. Подводя итоги партийной деятельности за 2016 год, было предложено 2017 год объявить годом «Молодой Гвардии» «Единой России».

В повестку дня был включен и вопрос по избранию нового секретаря новосибирского регионального отделения «Единой России». Кандидатуру Валерия Ильенко внес член президиума регионального политсовета Андрей Панферов. О намерении выдвинуть свою кандидатуру объявил также депутат областного Заксобрания Алексей Александров. Выборы проводились путем тайного голосования по бюллетеням. 148 делегатов конференции отдали свой голос за Валерия Ильенко, 18 — за Алексея Александрова. Таким образом, Валерий Ильенко переизбран на должность секретаря отделения еще на пять лет.

Отметим, что Валерий Ильенко был назначен и.о. секретаря новосибирского регионального отделения «Единой России» в мае 2014 года после ухода в отставку Александра Морозова. Летом 2014 года Ильенко был утвержден секретарем реготделения.