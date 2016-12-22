Красноярск, 22 декабря, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В Красноярске МКУ «Управление капитального строительства» получило разрешение на ввод в эксплуатацию объекта после положительной оценки качества выполненных работ Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. В настоящее время основные работы на объекте завершены. Возведены эстакады и транспортные съезды с ул. 2-я Брянская, ул. Калинина и ул. Маерчака. До наступления отрицательных температур генподрядная организация успела выполнить асфальтобетонное покрытие (с верхним слоем) по эстакадам, а также съездам на ул. 2-я Брянская и ул. Маерчака, за исключением пролетного строения 1−6 и армогрунтовой стены №1 по ул. Калинина.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Схема движения

Завершены работы по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе установлено транспортное ограждение и перильное ограждение технологических тротуаров. Кроме того, подключено наружное освещение, установлены шумозащитные экраны, обустроены лестничные сходы со стороны ул. Калинина.

В связи с открытием развязки значительно изменилась схема движения в этой части города. Так, непрерывное движение автомобилей с ул. 2-я Брянская и в обратном направлении в сторону ул. Калинина теперь осуществляется по эстакаде. Односторонний въезд на ул. 2-я Брянская так же по развязке стал возможен с улиц Маерчака и Брянская. По дополнительным трассам, идущим параллельно ул. Калинина, можно теперь проехать на малое транспортное кольцо (пересечение ул. Маерчака — ул. Калинина). При этом действовавшее ранее кольцевое движение на пересечении улиц Брянская — 2-я Брянская, сохраняется, в том числе выезд из города в направлении аэропорта.

Часть работ, не влияющих на характеристики надежности и безопасности развязки, будут выполняться в весенне-летний период 2017 года при достижении положительных температур наружного воздуха. Данные работы зафиксированы в акте приемочной комиссии как гарантийные обязательства подрядчика. К ним относятся:

— засев трав на откосах земляного полотна;

— рекультивация земель, посадка и пересадка зеленых насаждений;

— антикоррозионная и декоративная защита конструкций объекта;

— устройство верхнего слоя покрытия из плотных асфальтобетонных смесей (на съезде на ул. Калинина) и защитных слоев покрытия имеющихся съездов.

Перенос указанных видов работ предусмотрен п.4.10 ГОСТ 32 755−2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ».

Напомним, жесткий контроль за реконструкцией ул. 2-я Брянская со стороны администрации города ведется постоянно. Начиная с июля этого года, по поручению Эдхама Акбулатова на строительной площадке введен режим ежедневного контроля хода строительных работ. Во многом благодаря этому развязку удалось открыть до конца года.

Вместе с тем подрядная организация АО «Сибмост» нарушила срок завершения работ на объекте, установленный муниципальным контрактом — 1 ноября 2016 года. В то время как первоначальный срок открытия развязки был — ноябрь 2014 года. За это время подрядчик три раза продлял его через суд. На данный момент ведется претензионная работа в отношении исполнителя — АО «Сибмост».