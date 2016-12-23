Ростов-на-Дону, 23 декабря, 2016, 10:51 — ИА Регнум.

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» накануне разгромил чемпионов России — «Астраханочку». Со счетом 30:19 команда с берегов Дона нокаутировала соперниц на их поле, несмотря на усеченный по ряду причин состав. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе дружины 23 декабря.

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Так, в Астрахани не помогли коллегам Екатерина Ильина, Владлена Бобровникова, Александра Степанова, Ана Паула Родригес и Ольга Черноиваненко. Но тем не менее, победа принесла в копилку «Ростов-Дона» дополнительные очки, и коллектив укрепил позиции лидера российского чемпионата.

Отметим, что до конца текущего года гандболистки проведут ещё один матч. В ростовском Дворце спорта 25 декабря «Ростов-Дон» примет «Динамо-Синару» из Волгограда.

Напомним, в новый 2017 год команда вступит с новым рулевым. На этой неделе стало известно о том, что тренерский штаб ГК «Ростов-Дон» возглавил француз Фредерик Бужан, ранее тренировавший французский «Флери-Луаре» и сборную Сенегала. Он сменил на посту датчанина Яна Лесли.

«Сейчас мне нужно все тщательно проанализировать и вывести команду на пик формы. Впереди пять месяцев, чтобы собраться с силами и попытаться победить во всех соревнованиях», — поставил перед собой задачу Фредерик Бужан.

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