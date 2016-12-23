Веллингтон, 23 декабря, 2016, 08:54 — ИА Регнум.



Zeml.info Землетрясение

В центральной части Новой Зеландии зарегистрирована серия афтершоков магнитудой 4,5 и 4,7 баллов, сообщают издания Stuff и New Zealand Herald. По данным портала GeoNet, первое землетрясение произошло в 10 километрах к юго-востоку от города Седдон, в Мальборо в 19:41 22 декабря, вторая серия толчков зарегистрирована в 20 километрах от Седдона 23 декабря в 15:39. Около 1500 человек подтвердили на сайте GeoNet, что заметили толчки.

Очевидец из Веллингтона, веб-разработчик БредлиКэмпбел, в своем микроблоге описал землетрясение как «небольшую тряску». Землетрясение вызвало падение рождественских декораций в Мальборо.

Новые толчки — афтершоки после мощного землетрясения магнитудой 7,9 в середине ноября, которое нанесло существенный ущерб городам Каикоура и Веллингтон.