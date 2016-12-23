Москва, 23 декабря, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Цены на нефть вошли в узкий диапазон, оказавшись под влиянием двух разнонаправленных факторов, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. С одной стороны поддержку Brent оказывает оптимизм по поводу достигнутых соглашений по сокращению добычи странами ОПЕК+. Большинство участников продолжают высказывать готовность следовать договоренностям.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Тем не менее, помимо опасений по поводу того, что не все страны выполнят свои обязательства, есть и другие факторы, сдерживающий рост нефти. Во-первых, публикуемые еженедельно данные по коммерческим запасам на складах показали на днях внушительный прирост, указывая на переизбыток предложения на рынке. Во-вторых, число действующих буровых установок в США продолжает расти, так как текущая цена на нефть делает многие сланцевые проекты США рентабельными. А, значит, объем американской добычи будет увеличиваться. В-третьих, часть стран продолжает наращивать объемы добычи. К примеру, ливийская National Oil Corporation (NOC) заявила, что собирается увеличить объемы добычи еще на 270 тыс. баррелей в день», — пояснила Афанасьева.

«Таким образом, Brent может замкнуться на некоторое время в рамках узкого диапазона 54,00−57,00 долл./баррель, что создает облегченные условия для торговли: покупать у нижней границы и продавать у верхней», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 23 декабря, мировые цены на нефть снижаются на фоне фиксации инвесторами прибыли в преддверии праздников, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 08:18 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,33% до 54,87 доллара за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,43%, до 52,72 доллара за баррель.