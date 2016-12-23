Москва, 23 декабря, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Рубль продолжает чувствовать себя достаточно уверенно. В большей степени рост российской валюты обусловлен приближением пика налоговых платежей, что порождает высокий спрос со стороны компаний-экспортеров, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«После того, как цены на нефть начали рост, пара USD/RUB даже снизилась к отметке 60,71. Но вполне возможно, на следующей неделе после окончания налогового периода она все же начнет откат на фоне фиксации прибыли», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 23 декабря Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара США и евро. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 24,51 копейки и составил 60,8641 рубля. Курс евро к рублю упал на 4,82 копейки — до 63,5604 руб. Цена на нефть марки Brent снизилась до 54,87 доллара за баррель.