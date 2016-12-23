Волгоград, 23 декабря, 2016, 08:41 — ИА Регнум. В Волгограде растет число школьных классов, которые закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в городском департаменте по образованию 23 декабря, на сегодня ограничительные мероприятия введены уже в 80 отдельных класса в 16 муниципальных образовательных учреждений. Это более чем на треть больше, чем днем ранее.

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Еще одна школа — гимназия №7 Красноармейского района — полностью закрыта на карантин. Также в самом южном районе Волгограда — наибольшее число классов, где занятия из-за роста заболеваемости отменили. Таких 27. В Центральном районе дети не учатся в 23 классах, в Тракторозаводском районе нет уроков в 17 классах. А вот в Ворошиловском и Советском районах школьные занятия проходят без изменений. Здесь школьники учатся в обычном режиме.

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В ожидании эпидсезона: Волгоградцы активно делают прививки от гриппа

Грипп пока обходит Волгоградскую область стороной

Во всех общеобразовательных учреждениях ежедневно проводится мониторинг числа заболевших. Решение о закрытии на карантин принимается, если в классах отсутствуют более 20% учащихся.

По информации областного Роспотребнадзора, в настоящее время в Волгоградской области, как и в целом по России, наблюдается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Заболеваемость совокупного населения на прошедшей неделе была ниже эпидемического порога на 19%. Всего было зарегистрировано 16 304 случая заболеваний. По-прежнему больше всего распространены вирусы негриппозной этиологии, в основном риновирус и парагрипп, с нарастанием доли гриппа типа А/H3N2.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на карантин в Волгограде были закрыты 59 классов в 12 муниципальных образовательных учреждениях. В Ворошиловском, Советском и Кировском районах ни в одном классе занятия не отменялись.

Добавим, что прививки от гриппа и ОРВИ в осеннюю прививочную кампанию сделали 913,7 тысяч человек из групп риска. Более 13,7 тыс. человек получили прививки на производствах и в организациях за счет работодателей. Всего было привито против гриппа 36,1% населения Волгоградской области.