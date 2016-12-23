Владивосток, 23 декабря, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Отвечать за долги кредиторов, с которыми Приморский театр оперы и балета не рассчитался до становления Мариинкой, судя по всему, придётся краевой администрации. По словам начальника управления по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства прокуратуры Приморья Юлии Силаковой, отданное под ликвидацию учреждение осталось без имущества, поэтому теперь ответственность за него несёт учредитель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ответе прокуратуры на запрос редакции ИА REGNUM сказано, что в 2013—2015 годах финансовое обеспечение выполнения государственного задания «Приморским театром оперы и балета» осуществлялось органом исполнительной власти Приморского края в пределах бюджетных ассигнований через субсидии. Однако руководство театра заключало договоры на суммы, превышающие размер выделенных учреждению лимитов, что привело к образованию кредиторской задолженности.

«В связи с этим прокуратурой Фрунзенского района Владивостока в отдел полиции №4 УМВД России по Приморскому краю направлены материалы для организации проверки в порядке ст. ст. 144−145 УК РФ в отношении бывшего руководителя КГАУК «Приморский театр оперы и балета», — указано в документе.

На данный момент представление о ликвидации театра, подготовленное краевым департаментом культуры, находится на согласовании в органах исполнительной власти Приморья.

«После принятия администрацией Приморского края решения о ликвидации театра будет создана ликвидационная комиссия, которой будут рассматриваться, в том числе, вопросы об удовлетворении кредиторов. При недостаточности у ликвидируемого учреждения имущества, на которое может быть обращено взыскание, кредиторы вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении части требований за счёт собственника имущества этого учреждения», — пишет начальник управления по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства, советник юстиции Юлия Силакова.

Поскольку всё имущество Приморского театра оперы и балета, учредителем которого является администрация Приморского края, в декабре 2015 года было передано в безвозмездное пользование Мариинскому театру, за долги перед кредиторами всё-таки придётся ответить региональным властям.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Приморского края открестилась от долгов Приморского театра оперы и балета перед кредиторами, с которыми учреждение не расплатилось до момента становления Приморской сценой Мариинского театра. Чиновники утверждают, что работу, связанную с прекращением деятельности учреждения, ведут именно они, однако за расчёты с подрядчиками ответственности не несут.