Москва, 23 декабря, 2016, 07:44 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в очередной раз выступит перед журналистами на ежегодной большой пресс-конференции. Для главы государства такое мероприятие станет двенадцатым, оно начнется сегодня, 23 декабря, в 12 часов.

Ожидается, что на пресс-конференции будут подняты вопросы из сферы экономики, социальных обязательств, российско-американских отношений. Также будут затронуты темы сирийского кризиса, ситуация на Украине.

Напомним, первоначально глава государства планировал встретиться с представителями СМИ 22 декабря. Однако пресс-конференция была перенесена в связи с убийством в Турции российского дипломата Андрея Карлова. 22 декабря состоялось прощание с послом, участие в траурном мероприятии принял Владимир Путин.

Итоговая пресс-конференция президента будет транслироваться телеканалами «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал. Также вести трансляцию будут радиостанции: «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».