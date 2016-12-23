Якутск, 23 декабря, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Сотрудники Нюрбинского горно-обогатительного комбината компании «АЛРОСА» жалуются в СМИ на массовые сокращения и нарушение их прав. Люди утверждают, что до сих пор не получили тёплую спецодежду, так как руководство экономит на всём.

Бен Шан. Безработные. 1938

Рабочих мест, по утверждению сотрудников, лишаются 60 человек, информирует News.Ykt.ru, и эту информацию в компании «АЛРОСА» региональному СМИ подтвердили. Однако ситуацию руководство и работники представляют по-разному.

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«У нас сложилась безвыходная ситуация, — на условиях анонимности рассказал работник. — Начальство предлагает нам перейти на нижеоплачиваемые должности. К примеру, если работник имел 5-й разряд, 12 часов в смену, то, устраиваясь слесарем в 16-й фабрике, как предлагает руководство, он теряет 30% заработной платы. Нас о предстоящем сокращении уведомили в октябре. При этом письменных уведомлений мы не получали. Затем вышел приказ по ГОКу».

На горно-обогатительном комбинате намерены полностью ликвидировать цех хвостового хозяйства, где трудятся 33 человека.

«Обстановка накалялась еще с осени прошлого года, — рассказал другой рабочий, — Чтобы сэкономить бюджет, руководство предприятия пыталось ввести вместо 15-ти, 28-дневный график работы вахтовиков. Но поскольку это явное нарушение закона, нововведение было приостановлено. Руководство ГОКа экономит на всём. Многие работники находятся в простое. На производстве нарушается техника безопасности. Зима в разгаре, а мы до сих пор не можем получить теплую спецодежду. Работники боятся оформить больничные листы, чтобы не потерять рабочие места».

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В АК «АЛРОСА», между тем, заверили, что сокращения проходят при чётком соблюдении норм трудового законодательства и обусловлены плановым снижением объемов работ по карьеру. «На комбинате постоянно проводится контроль за соблюдением норм и правил охраны труда и промышленной безопасности. — утверждает замначальника отдела по работе со СМИ АК «АЛРОСА» Андрей Рябинников. — Все работники обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты согласно действующим по АК «АЛРОСА» (ПАО) нормам обеспечения. Для всех работников, занятых на работах вахтовым методом, установлен двенадцатичасовой режим работы с учётом обеденного перерыва. Привлечение работников сверх установленного режима рабочего времени возможно только в случаях необходимости ликвидации аварийных ситуаций с личного согласия работника и оплате согласно ТК РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, глава республики Егор Борисов назвал безработицу главной проблемой Якутии, выступая с посланием к депутатам Госсобрания региона. Он назвал актуальность этого вопроса прямым отголоском нестабильности в экономике, которая «отражается на всех категориях населения, особенно больно бьёт по молодёжи и людям старшего возраста».

По данным проекта «Дальневосточные рейтинги», Якутия занимает второе место по уровню безработицы в ДФО с показателем в 7,1%.