Пекин, 23 декабря, 2016, 05:51 — ИА Регнум. ЦБ КНР продолжает ослаблять паритетный курс китайского юаня к доллару США. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, на 23 декабря курс составил 6,9463. Таким образом, главный финансовый регулятор страны ослабил национальную валюту еще на 28 базисных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта Китая

Китайские аналитики полагают, что повторное ослабление юаня, зафиксированное во второй половине декабря, вызвано внешними факторами. В частности скачки курса могли быть вызваны переводом активов третьих стран в другие валюты, пишет «Синьхуа».

Власти КНР настроены оптимистично: как отмечают в Пекине, данные колебания являются нормой и не сигнализируют о каких-либо проблемах в экономике страны. По мнению чиновников министерства финансов КНР, ослабление национальной валюты является временным явлением.

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики, опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 21 декабря Народный банк Китая ослабил национальную валюту на 21 базисный пункт до отметки в 6,9489 юаней за доллар США.