Нью-Йорк, США, 23 декабря, 2016, 02:24 — ИА Регнум. Американский фондовый рынок закрылся разнонаправленно — индекс S&P 500 вырос, а вот Nasdaq и «лидер» Dow Jones неожиданно пошли вниз, передает Associated Press 22 декабря.

Промышленный индекс Dow Jones на торгах в Нью-Йорке потерял 23,08 пункта (0,1%) и снизился до 19 918,88 пунктов. Падение композитного Nasdaq было еще более резким — индекс потерял 24.01 пункта (0,4%) и составляет 5447,42 пункта. S&P 500 вырос на 4,22 пункта (0,2%) до 2260,96.

Эксперты отмечают, что никаких «чисто рыночных» причин для снижения фондовых индексов не было. Однако, по всей видимости, на настроения инвесторов повлияли предстоящие новогодние праздники и в принципе окончание года — крупные игроки стремятся «зафиксировать прибыль» от роста, который продолжается уже полтора месяца.

Впрочем, рост американского рынка в целом не прекращается: за прошедшую неделю Dow Jones вырос на 75,47 пункта, Nasdaq — на 10,26 пункта, S&P 500 — на 2,89 пункта.

Однако теперь неизвестно, сможет ли «лидер» роста Dow Jones достичь символического «рекорда» в 20 000 пунктов к Новому году — если настрой инвесторов, стремящихся сохранить годовую прибыль, останется прежним, это может случиться только в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, рост основных индексов фондового рынка США начался сразу после избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов — инвесторы с большим оптимизмом относятся к планам избранного президента по ограничению импорта, а также снятию «бюрократических» и «природоохранных» барьеров для бизнеса внутри страны. В прошлом месяце промышленный индекс Dow Jones уже преодолел столетний максимум в 19 000 пунктов.