Великобритания, 23 декабря, 2016, 00:49 — ИА Регнум. Около 60 заключённых устроили бунт в тюрьме на юго-востоке Великобритании, передаёт телеканал Sky News.

Цитата из к/ф «Не бойся, я с тобой». реж. Юлий Гусман. 1981. СССР Разговор

Сообщается, что инцидент произошёл в тюрьме Swaleside, расположенной на острове Шеппи в графстве Кент, где содержатся заключённые, чей побег может представлять повышенную опасность для общества.

Как заявил представитель государственной пенитенциарной службы Великобритании, заключённые взяли под контроль один из корпусов тюрьмы. В настоящее время беспорядки продолжаются, на территории учреждения объявлена тревога. Для усмирения бунтовщиков к месте происшествия направлен спецотряд.

Отметим, что уже второй подобные инцидент в Великобритании за неделю. Как передавало ИА REGNUM, 16 декабря около 600 заключённых устроили беспорядки на территории частной тюрьмы в Бирмингеме.

Читайте подробнее: Около 600 заключённых устроили бунт в тюрьме Бирмингема