Зальцбург, Австрия, 23 декабря, 2016, 00:34 — ИА Регнум. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение временно отстранить от соревнований двух спортсменов из России, а также начать расследование в отношении ещё 29 российских биатлонистов, упомянутых в докладе «независимой комиссии» WADA под руководством Ричарда Макларена, сообщается на официальном сайте IBU.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Как уточняется, от соревнований отстранены два биатлониста, дисциплинарные дела в отношении которых открыл Международный олимпийский комитет. Их имена при этом не называются. Глава IBU Андерс Бессеберг заявил, что остальных российских спортсменов, фигурирующих в докладе WADA, решено не отстранять в связи с тем, что «подозрений в их отношении недостаточно для применения санкций».

Одновременно с этим, как сообщается, IBU принял решение начать расследование в отношении Союза биатлонистов России. Для его проведения будет сформирована специальная рабочая группа.

Как передавало ИА REGNUM, 15 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещённых препаратов. Среди фигурирующих в списке спортсменов есть те, кто в настоящее время участвуют в международных состязаниях.

После этого сборные Великобритании, Норвегии и Чехии пообещали бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени с 9 по 12 марта 2017 года, в случае если от соревнований не будут отстранены упомянутые в докладе WADA российские биатлонисты. 22 декабря Союз биатлонистов России сообщил о решении отказаться от проведения в Тюмени этапа Кубка мира.

Напомним, ранее аналитические умозаключения «независимой комиссии» WADA под руководством Ричарда Макларена, которые до сих пор не подтверждены никакими доказательствами, стали основой для отстранения российских спортсменов от целого ряда международных турниров.