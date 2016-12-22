Москва, 22 декабря, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Скандал с приостановкой авиасообщения между Таджикистаном и Российской Федерацией набирает обороты. Сегодня, 22 декабря, прошли двусторонние переговоры по согласованию полетов российской авиакомпании «Ямал» из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Таджикистан.

Yamal.aero Пилоты авиакомпании «Ямал»

По сообщению министерства транспорта Российской Федерации, переговоры результата не принесли. Минтранс снова заявил о приостановке авиасообщения между Россией и Таджикистаном. Уже известно, что рейсы таджикистанской авиакомпании «Сомон Эйр» в Россию отменены.

Проблема разгорелась вокруг рейсов из нового аэропорта «Жуковский». Дело в том, что между двумя странами существует соглашение о паритете в авиаперевозках. Это соглашение касается только столичных аэропортов. Российская сторона справедливо указывает, что «Жуковский» находится в Московской области, а вот Таджикистан считает аэропорт московским.

В ноябре 2016 года уже проходили переговоры по этом вопросу, и тогда таджикская сторона приняла назначения двух российских компаний на линиях «Жуковский» — Душанбе и «Жуковский» — Худжанд (Ходжент), о чем была сделана соответствующая запись в итоговом протоколе переговоров. Однако, позже от своего согласия таджикская сторона отказалась.

Теперь Минтранс РФ заявляет, что полеты таджикский авиакомпании «Сомон Эйр» будут прекращены во все российские города, кроме Санкт-Петербурга и Москвы.