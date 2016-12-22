Страсбург, Франция, 22 декабря, 2016, 23:42 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина бросил пакет с мукой в бывшего премьер-министра Франции Манюэля Вальса на одной из улиц Страсбурга, сообщает AFP.

Цитата из к/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!». реж. Виктор Титов. 1975. СССР «Перестаньте кричать! Вы меня утомляете»

По информации агентства, осыпавший Вальса мукой человек выкрикивал «Мы не забудем о применении статьи конституции 49.3!». Упомянутая статья позволяет правительству Франции преодолеть сопротивление парламента и принять какой-либо законопроект под свою ответственность. Депутатам парламента останется в этом случае в течение суток вынести на голосование резолюцию о недоверии правительству.

Занимая должность премьер-министра, Манюэль Вальс неоднократно прибегал к использованию статьи 49.3, вызывая недовольство как в парламенте, так и во французском обществе.

Напавший на Вальса мужчина задержан. Экс-глава правительства Франции молча вытерся платком и прошел в кафе.