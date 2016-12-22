Лондон, 22 декабря, 2016, 23:17 — ИА Регнум. «Путин должен признать: 2016 год был для него annus mirabilis (удивительным — лат.) — в этом году ему удалось существенно изменить позицию, которую Россия занимает в мире. 12 месяцев назад она была изолированной и изнемогавшей под западными санкциями страной (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ). Теперь же, после «Брекзита», миграционного кризиса, подъема правых популистов в Европе, победы Асада в Сирии и избрания Трампа президентом США, Россия выглядит влиятельной державой, — все события, последствия которых Москве на руку, корреспондент Дэвид Кларк, не обращая внимания на то, действительно РФ в событии «виновата» или ей это бездоказательно приписывают западные политики. — Путину уже жалуются на Запад, как это случилось полтора месяца назад на встрече президента РФ с главой Филиппин Дутерте на Азиатско-Тихоокеанском форуме».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Путину удалось распространить свое влияние далеко за рамки той аудитории, что была традиционно его. К нему прислушиваются теперь не только радикально и антиамерикански настроенные лидеры, но и те, что пытаются строить демократическое общество, — констатирует автор. — Путин стал первооткрывателем нового стиля правления, который соответствует запросам и настроениям правящих элит развивающихся стран. Глава Кремля называет эту смесь постмодернистского авторитаризма с интенсивным национализмом суверенной демократией и стремится распространить ее на возможно большее количество стран».

«Однако вряд ли режим Путина сможет долго просуществовать, — выступает в роли оракула Кларк. — Экономика России завязла в стагнации и зависимости от стоимости нефти из-за того, что не имеет возможности привлечь инвестиции в развитие технологий. Бизнесу требуется предсказуемый климат, который Путин не сможет обеспечить. Новые поклонники Путина убедятся в проигрышности его режима еще быстрее, чем старые союзники».