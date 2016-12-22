Тула, 22 декабря, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посетил Тульскую область с рабочим визитом 22 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Kkskr.ru Воспитанники кадетских классов Следственного комитета Российской Федерации на торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний

В Тульском государственном музее оружия состоялся приём воспитанников кадетских классов Следственного комитета Российской Федерации из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В мероприятии приняли участие Александра Бастрыкин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Сергей Дубровин, директор ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского» Игорь Запорожан, заместитель губернатора Тульской области Александр Сорокин, министр образования Тульской области Оксана Осташко.

Александр Бастрыкин сообщил, что такие встречи проходят ежегодно в одном из городов-героев России. На них подводятся итоги уходящего года. «Мы активно развиваем кадетское движение и ведем активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи», — сказал председатель Следственного комитета РФ.

Губернатор Алексей Дюмин поприветствовал кадетов: «Смотря на вас, вспоминается фраза из фильма «Офицеры»: «Есть такая профессия — Родину защищать!». Вы выбрали для себя очень важное направление, которое требует особой ответственности, образа жизни и мужественных поступков». Алексей Дюмин также поздравил ребят с наступающим Новым годом и пригласил всех летом посетить Тульскую область, в частности, побывать в новом музейном комплексе «Куликово поле».

В ходе приема кадеты рассказали об условиях учебы, планах на будущее, прочли стихи.

Александр Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос создания в Тульской области профильных классов под патронатом Следственного комитета РФ.

«Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского» (расположен в Москве) осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными общеобразовательными программами основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительными образовательными программами. Задачи, которые решает Кадетский корпус, — ранняя профессиональная ориентация, подготовка к поступлению в образовательные учреждения высшего (среднего) профессионального образования для получения юридического образования и последующей службы в следственных органах Следственного комитета. Сегодня в корпусе обучается около 300 кадетов.