Краснодар, 23 декабря, 2016, 01:28 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на скамье подсудимых оказались сразу двое злоумышленников, совершивших преступления против детей. Так, перед правосудием предстала молодая мать, лишившая жизни своего новорожденного малыша. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 23 декабря, суд счет достаточными собранные следствием доказательства вины 23-летней жительницы Адлерского района Сочи.

Питер Пауль Рубенс. Избиение младенцев (фрагмент). 1612

Здорового мальчика горе-мать родила у себя дома, без помощи врачей 8 августа текущего года. Малыш ей был не нужен, факт его рождения она хотела скрыть от родственников. Поэтому убила ребенка и закопала его тело во дворе дома. Родственникам женщина сказала, что грудничок умер после родов. Однако позже призналась своей знакомой, как все было на самом деле. Женщина сразу же сообщила об убийстве младенца в полицию.

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Тело мальчика следствием было обнаружено несколько дней спустя после преступления. Как показала экспертиза, его смерть наступила в результате механической асфиксии.

В содеянном нерадивая мать призналась полностью. Суд приговорил ее к 1,5 года лишения свободы, которые женщина проведет в колонии общего режима.

А в Краснодаре к 15 годам тюрьмы суд приговорил мужчину, развращавшего маленькую девочку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СКР, ранее 46-летний Николай Баграмян уже был судим за аналогичное преступление. Жертвой злоумышленника стала малолетняя дочь его знакомой, у которой он гостил в поселке Веселом Курганинского района. На половую неприкосновенность ребенка преступник посягнул, пока мать девочки вышла из комнаты.

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Отбывать наказание мужчина будет в колонии строго режима. Кроме тюремного заключения, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей сроком на 15 лет.

По данным следственного ведомства, за 11 месяцев текущего года в Краснодарском крае внесено свыше 320 представлений по уголовным делам о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. По результатам их рассмотрения почти в 300 случаях приняты конкретные меры реагирования. 54 человека привлечены к дисциплинарной ответственности.