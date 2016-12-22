Элиста, 23 декабря, 2016, 00:39 — ИА Регнум. В Калмыкии сегодняшний день жители республики проведут не на рабочих местах, а дома с родственниками и друзьями или в храме. 23 декабря в степной республике объявлен Днем национального праздника «Зул» и, согласно указу главы Калмыкии Алексея Орлова, является нерабочим, передает корреспондент ИА REGNUM. Большой праздничный молебен «Тысяча подношений Ламе Цонкапе», на котором будет прочитано 18 молитвенных текстов, пройдет в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Он начнется в 9:00 с «Трехчастной молитвы». Затем на площадке перед хурулом прихожан будут угощать калмыцким чаем и борцоками.

Khurul.ru Лампады

А днем в молельном зале начнется традиционный еженедельный поминальный молебен, по завершении которого монахи и верующие совершат торжественный обход вокруг хурула с пением мантры «Мигзм» и возжиганием лампадок у статуй семнадцати пандитов — великих учителей Наланды.

В семьях в священный праздник Зул зажигают специальные лампады и призывают духов. Этот день считается единым днем рождения для всех калмыков, каждому прибавляется один год жизни. Накануне праздника полагается делать обряд «Насн утлх» — продление жизни. В семьях лепят лодочки из теста, в которые поместят зажженные лучинки по числу прожитых лет.

Напомним, национальным праздником Калмыкии Зул стал с 2004 года. В прошлом году он отмечался 5 декабря.