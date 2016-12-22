Ставрополь, 22 декабря, 2016, 21:11 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

В Ставрополе введен в эксплуатацию один из «проблемных объектов» долевого строительства — многоквартирный дом по улице Достоевского, 77/2. Правоустанавливающие документы на свою собственность 219 дольщиков дома ждали с 2011 года.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Стройжилнадзоре, люди фактически жили в этих квартирах уже давно, однако по вине застройщика — ООО «Ставрополь Универсал Торг», не могли добиться получения документов на дом, за которым числилась значительная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.

Дом должен был ввестись в эксплуатацию еще в 2011 году. Застройщик затянул все сроки сдачи дома. И только в этом году после обращения жильцов в комитет по градостроительству администрации Ставрополя и в краевой Стройжилнадзор, жильцы дома и чиновники выработали план мероприятий, погасили долг застройщика перед МУП «Водоканал» и добились получения дольщиками документов в Росреестре.

Вместе с тем, нерешенным остается такой же вопрос в соседнем доме, построенном этим же застройщиком по адресу Достоевского, 77/3. В этом доме около 200 застройщиков также ждут документы на квартиры несколько лет.

С проблемой недобросовестных застройщиков столкнулось и Минимущества Ставропольского края на объектах, предназначенных для предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Как сообщили ИА REGNUM в Минимущества региона, на сегодня в крае три таких объекта, государственные контракты на которые были заключены ещё в 2014 году.

Подрядчики этих объектов не исполняют обязательства по госконтрактам и опаздывают со сроками сдачи домов в эксплуатацию. В селе Дивное Апанасенковского района ООО «КапиталИнвест» должен был ввести дом в эксплуатацию к 15 декабря 2014 года. 16 квартир в этом доме предназначалось для детей-сирот.

Два года министерство ведёт судебные тяжбы с застройщиком. Руководство «Капитал-Инвест» обещает до конца текущего года начать процесс приёма-передачи, но сироты могут рассчитывать пока на три квартиры из шестнадцати.

Год назад, в декабре 2015 года, ООО «Жилсервис плюс» обещал передать в собственность 30 квартир для детей-сирот на улице Дружбы города Минеральные Воды. Месяц назад представитель застройщика пригласил специалистов Минимущества на приёмку жилых помещений.

Эксперты «Бюро экспертиз» нашли массу недочётов в этих квартирах: незакреплённые к стенам трубопроводы, некачественные материалы внутренней отделки, провисание и деформация трубопроводов, плесень (грибок) и конденсат на стенах и потолке из-за неработающей вентиляции и отсутствия отопления в доме и так далее. Министерство имущественных отношений направило застройщику требование об устранении всех этих недостатков, однако до сих пор к их устранению никто не приступил.

В Пятигорске в дом по улице Пестова в феврале текущего года должны были заселиться 47 детей-сирот. Однако до сих пор застройщик ООО «Базис-строй» не вводит дом в эксплуатацию.

«Учитывая, что более 80% оплаты по этим госконтрактам подрядчики получили, их поведение нельзя назвать иначе как злостное ущемление законных прав детей-сирот и безнаказанное использование бюджетных средств. Мы очень рассчитываем, что к решению этой проблемы подключатся как ставропольская общественность, так и правоохранительные органы», — прокомментировал ситуацию министр имущественных отношений Ставропольского края Алексей Газаров.