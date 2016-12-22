Тула, 22 декабря, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Итоги Года предпринимательства в Тульской области подвели в региональном правительстве 21 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Shaun Merritt Скульптура «Предприниматель на лошади». Торонто, Канада

С журналистами встретились председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева, директор регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства» Ринат Крюков, директор микрофинансовой организации «Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства» Анастасия Иващенко.

Татьяна Лапаева рассказала, что 2016 год, объявленный указом губернатора Годом предпринимательства, стал очень важным для развития тульского бизнеса. В регионе утверждены основные направления деятельности правительства Тульской области на период до 2021 года, в которые вошёл отдельный блок мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства.

На федеральном уровне принят ряд нормативных правовых актов, определяющих вектор развития малого и среднего предпринимательства и создающих благоприятную среду для бизнеса.

В Тульской области, в целях обеспечения условий для развития предпринимательства, принято более 10 областных законов. В частности, региональное законодательство ряд налоговых льгот.

Комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку совместно с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства сформирована и реализуется комплексная система мер государственной поддержки, включающая оказание безвозмездных консалтинговых, маркетинговых, образовательных услуг, услуг по поиску партнёров и продвижению продукции, бесплатную помощь лицам, планирующим открытие собственного дела, регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в налоговом органе.

Особое внимание в регионе уделяется вопросу доступности финансовых ресурсов для бизнеса. «В рамках государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области» предусмотрены такие механизмы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, как льготные микрозаймы, поручительства по кредитам малого и среднего бизнеса, различные субсидии и гранты. В рамках Программы на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году было направлено из федерального бюджета, бюджета Тульской области, местных бюджетов и внебюджетных источников 225,5 млн рублей», — отметила Татьяна Лапаева.

Он добавила, что за 11 месяцев этого года государственную поддержку получили более 7200 субъектов малого и среднего предпринимательства. В том числе финансовая поддержка в виде субсидий, микрозаймов, поручительств, грантов оказана 267 субъектам, имущественная поддержка оказана 30 субъектам в региональном бизнес-инкубаторе, консультационная поддержка оказана 3480 субъектам, образовательная поддержка — 3465 субъектам.

В 2017 году, как отметила Татьяна Лапаева, направление государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства трансформируется, акцент делается на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. В следующем году планируется создание инжинирингового центра, центра поддержки экспорта, создание и поддержка сети центров молодёжного инновационного творчества, поддержка предпринимателей из моногородов Тульской области. В настоящий момент готовятся заявки на привлечение средств из федерального бюджета для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Тульской области.

На встрече с журналистами состоялась также презентация единого информационного ресурса для предпринимателей «БизнесНавигатор71», который будет содержать все необходимые методические материалы открытию бизнеса, мерам поддержки и порядку их получения, изменениям законодательства, регулирующего сферу малого и среднего бизнеса. Ресурс на данный момент работает в тестовом режиме. Этот интернет-ресурс разработан по предложениям представителей бизнес-сообщества региона.

Отметим, что, по данным на 1 октября 2016 года на территории Тульской области зарегистрировано 61 тыс. 947 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 23 тыс. 372 малых предприятия, 176 средних предприятий и 38 тыс. 399 индивидуальных предпринимателей.

По сравнению с тем же периодом прошлого года число субъектов предпринимательства выросло на 6% — появилось 3,6 тыс. новых предприятий. Оборот малых и средних предприятий за девять месяцев этого года по сравнению с прошлым годом также вырос — на 0,6% (227,8 млрд рублей), объем отгруженных товаров увеличился на 3,1%, объем инвестиций в основной капитал — на 14% (2,3 млрд рублей). Увеличилась и средняя зарплата в малом и среднем бизнесе — соответственно на 6,4% и 6,5% (22 тыс. 214 руб. и 26 тыс. 442,6 руб.).