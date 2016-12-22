Москва, 23 декабря, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится сегодня, 23 декабря. Напомним, встречу главы государства с журналистами, запланированную на 22 декабря, перенесли из-за траурных мероприятий в связи с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова, произошедшим 19 декабря в Анкаре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Среди тем, которые, как ожидается, могут быть подняты на пресс-конференции — экономика, социальные обязательства, ситуация в Сирии, российско-американские отношения и урегулирование на Украине.

Транслировать ежегодную итоговую пресс-конференцию главы государства будут телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Пресс-конференция начнется в 12:00.