Тула, 22 декабря, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с тулячкой Дианой Волчек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, встреча состоялась 22 декабря.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Алексей Дюмин и Диана Волчек

Ранее Диана написала письмо губернатору, и в день ее рождения глава региона пригласил девочку в гости.

Алексей Дюмин поздравил Диану с днем рождения, наступающим Новым годом и подарил ей в подарок телефон, о котором она давно мечтала. «Я внимательно посмотрел твоё письмо. Новый год — это праздник, когда желания и мечты сбываются», — сказал глава региона.

После встречи Диана вместе с Алексеем Дюминым отправились на Губернаторскую ёлку в цирк, где вместе посмотрели новогоднее представление.