Тула, 22 декабря, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Тульская область вошла в тройку лидеров рейтинга по исполнению программ капитального ремонта за девять месяцев 2016 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Водопроводная труба

Рейтинг составлен экспертами центра «Народная экспертиза» Общероссийского народного фронта, он сформирован на основании шести основных показателей, характеризующих качество организации региональными органами власти капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

По каждому показателю регионы выстраивались от худшего значения к лучшему, а номер места, занятого в ряду, являлся количеством набранных баллов. Чем выше сумма баллов по всем показателям, тем более высокую позицию в рейтинге получал регион. При расчете показателей для формирования рейтинга были использованы данные АИС «Реформа ЖКХ» — интернет-портала открытых данных, на котором граждане могут ознакомиться в том числе с оперативной информацией о реализации программ капитального ремонта в своих регионах.

В тройку лидеров рейтинга вошли Республика Татарстан, Белгородская и Тульская области.

Тульская область набрала наибольшее количество балов по показателю доли выполненных работ в период с 2014 года по сентябрь 2016 года. Также высокие показатели достигнуты по сумме взносов собственников на капремонт, собираемости взносов граждан и количеству домов, включенных в программу капремонта.