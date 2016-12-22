Красногорск, 22 декабря, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Сотрудниками спецслужб в московском регионе задержаны семеро участников экстремистской группировки «Таблиги Джамаат», запрещенной в России с 2009 года, сообщает региональное управление ФСБ.

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В ходе обысков были изъяты средства связи, экстремистская литература и электронные носители информации с отчетами о деятельности. Задержанные занимались привлечением в группировку новых сторонников и их «идеологической обработкой», а затем отправляли их на обучение в лагеря боевиков, расположенные в Афганистане и Пакистане.

Руководство группировкой «Таблиги Джамаат» осуществляется иностранными представителями. Её целью ставится создание на территории России исламского халифата. Участники группировки соблюдают «повышенные меры конспирации».

«Таблиги Джамаат» запрещена в России с 2009 года за пособничество международному терроризму, создание угрозы безопасности гражданам и территориальной целостности России.